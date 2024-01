I nerazzurri preparano la sfida insidiosa contro i toscani: c’è da considerare anche che giocherà un centrocampo mai visto prima.

L’Inter ha ripreso gli allenamenti dopo un giorno di riposo concesso da Inzaghi dopo la conquista della SuperCoppa italiana; prosegue la preparazione della sfida alla Fiorentina.

Dumfries Kaio Jorge

Recuperi

Bastoni e Dumfries hanno risolto i loro piccoli acciacchi e si sono allenati in gruppo: l’olandese aveva avuto anche un giorno di permesso per motivi familiari. L’ex PSV Eindhoven non è segnalato in grande forma e ultimamente ha giocato pochissimo tanto che si è parlato tanto anche di mercato. Da Appiano Gentile filtra però che il suo scarso minutaggio è solo una questione di forma fisica: dopodomani in Toscana dovrebbe giocare ancora Darmian ma con la Juventus la settimana prossima Dumfries potrà sperare nella titolarità. Il difensore ha saltato la finale di SuperCoppa col Napoli a causa di un risentimento muscolare che è ormai alle spalle; come riporta la Gazzetta dello Sport però lo storico di Inzaghi sembra far pensare che parta dalla panchina a Firenze.

Assenze

Ad Appiano ieri mancava quindi solamente il lungodegente Cuadrado che starà ai box ancora per diverse settimane; Barella si è allenato a parte ma solo perché lo staff di Inzaghi, sfruttando la sua squalifica, ha preparato un programma apposito per farlo arrivare al top al match contro la Juventus. Molto probabilmente con la Fiorentina a centrocampo ci saranno Asllani e Frattesi con Mkhitaryan.

L’articolo L’Inter recupera anche Bastoni e Dumfries per Firenze, personalizzato per Barella proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG