I nerazzurri proseguono la marcia di avvicinamento alla gara di esordio in campionato: ci sono novità su due centrocampisti.

In vista del debutto nella stagione 2024-2025 del campionato di calcio italiano, l’allenamento mattutino dell’Inter, sotto la guida di Simone Inzaghi, si è svolto con grande intensità. La squadra, che detiene il titolo di campione d’Italia, è concentrata sulla preparazione della partita inaugurale contro il Genoa. Questo incontro, che avrà luogo a Marassi sabato alle 18:30, segna l’inizio di un nuovo viaggio per i nerazzurri, determinati a difendere il loro titolo.

Le condizioni del polacco

L’arrivo di Piotr Zielinski, proveniente dal Napoli a parametro zero durante l’estate, ha aggiunto qualità alla rosa dell’Inter. Nonostante ciò, il giocatore polacco, atteso con entusiasmo dai tifosi nerazzurri, si è trovato a dover lavorare separatamente dal gruppo a causa di un percorso di recupero dedicato. Le sue condizioni, però, stanno progressivamente migliorando. Sebbene le sue chance di essere convocato per la prima partita sembrano scarse, c’è ottimismo per un rientro in campo nella partita seguente: lo riporta Sky Sport.

Kristjan Asllani

Piccolo intoppo

Kristjan Asllani, invece, ha riscontrato un lieve sovraccarico fisico durante gli ultimi allenamenti. Fortunatamente, la situazione non desta particolari preoccupazioni per lo staff tecnico e medico dell’Inter, che hanno agito con cautela per evitare rischi inutili.

I recuperi

Molto probabilmente saranno convocati per la prima gara ufficiale Taremi ed Arnautovic mentre non ci sarà De Vrij, oltre naturalmente a Buchanan.

