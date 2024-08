I catalani hanno intenzione di monetizzare col cartellino del difensore: dalla Spagna arrivano notizie accurate sul difensore.

L’Inter sta cercando un difensore centrale e i nomi che le vengono accostati sono i più disparati. Da ieri sera si è parlato di Mika Faye, difensore centrale del Barcellona, il cui futuro sembra orientarsi lontano dalle luci del Camp Nou. L’incertezza che avvolge la sua permanenza in Catalogna sembra offrire all’Inter una preziosa opportunità di rafforzare la propria difesa.

La situazione

Il giocatore trova poco spazio in campo e perciò sembra destinato a lasciare la squadra durante questa finestra di mercato. Il Barcellona ha bisogno di monetizzare e ha fissato il prezzo del cartellino del difensore a 15 milioni di euro, una cifra non così alta.

Piero Ausilio

L’idea dei nerazzurri

Secondo il sito spagnolo Sport, l’Inter è fra i club più interessati al giovane. L’idea sarebbe quella di portarlo a Milano con una formula di prestito con obbligo di riscatto. Il Barcellona, desideroso di vendere il giocatore a titolo definitivo al fine di reinvestire il ricavato in nuovi acquisti, ha ricevuto offerte da diversi club, ma nessuna ha ancora raggiunto la cifra richiesta.

La concorrenza

Tra gli interessati, il Porto si è fatto avanti con un’offerta di 6 milioni più bonus, mentre il Rennes ha valutato l’acquisto a 8 milioni di euro. L’Inter sembra disposta a soddisfare le richieste economiche del Barcellona, raggiungendo i 15 milioni tra somma fissa e variabili, ma con il pagamento dilazionato a partire da giugno 2025. In tutto ciò Betis e Real Sociedad, lo hanno chiesto in prestito, formula non accettata dai catalani; la decisione finale spetterà comunque a Faye stesso. Il difensore è alla ricerca di una squadra che gli garantisca non solo la titolarità ma anche un progetto sportivo in grado di valorizzarlo nel palcoscenico europeo.

