Non è un mistero che ai nerazzurri piaccia anche il difensore messicano in forza al Grifone; se ne potrebbe parlare nel week end.

Molti dei discorsi di mercato riguardanti l’Inter si rivolgono con un’attenzione particolare verso la città di Genova. Con le ultime settimane di trasferimenti alle porte, il club meneghino affina la propria strategia per potenziare la rosa in vista della nuova stagione. Tra le esigenze tecniche espresse dall’allenatore Simone Inzaghi e le mosse strategiche nel mercato, emergono nomi e talenti che potrebbero presto indossare la maglia nerazzurra.

Alberto Gilardino

Vecchia fiamma

Nel dettaglio, i nerazzurri avrebbero necessità di rafforzarsi in due reparti chiave: la difesa e l’attacco. Per quanto riguarda la retroguardia, tanti sono i nomi accostati al club milanese e tra questi c’è Johan Vásquez, difensore che da tempo è seguito da Marotta, Ausilio e Baccin. Secondo Tuttosport nei prossimi giorni potrebbe partire una trattativa, forse proprio in occasione del match di sabato tra le due squadre.

Un nuovo volto per l’attacco

Per quanto riguarda il reparto offensivo, l’Inter guarda con interesse le mosse del Genoa, club impegnato nella ricerca di una punta che possa rimpiazzare Retegui. L’interesse si è focalizzato su Marko Arnautovic, attaccante la cui esperienza e carisma sono stati segnalati dal tecnico Alberto Gilardino come ideali per guidare l’attacco del Grifone. Ai nerazzurri piace tantissimo Albert Gudmundsson, ovviamente dei liguri: insomma di carne a cuocere ce ne sarebbe veramente tanta.

