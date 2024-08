L’attaccante canadese ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e al momento non si parla né di rinnovo né di un cambio di squadra immediato.

L‘Inter attualmente in rosa ha 5 attaccanti, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa; gli ultimi due però potrebbero essere in uscita, l’argentino più che l’austriaco.

Gli scenari

Ci sono poche offerte concrete per il Tucu che in teoria è fuori dal progetto: non è escluso però che in caso di permanenza venga considerato a tutti gli effetti un elemento della rosa da Inzaghi. Malgrado l’assenza di quella figura capace di inserire un guizzo di creatività e imprevedibilità, il potenziale attacco nerazzurro parrebbe comunque ben fornito. Il reparto offensivo è completo e pronto per affrontare la fatiche di una stagione interminabile.

Jonathan David

Alla ricerca del colpo da 90

Al di là delle immediate sfide di mercato, l’Inter guarda già avanti, con l’orizzonte del 2025 che semina promesse di opportunità notevoli per arricchire l’organico a parametro zero. Tra i nomi che suscitano interesse per il futuro ci è quello di Jonathan David, giovane attaccante del Lille, che sembrerebbe intenzionato a lasciare il club francese a zero al termine del proprio contratto che scade nel 2025. Secondo FcInterNews Marotta e Ausilio ci stanno pensando seriamente anche se ci sarà tantissima concorrenza sul compagno di nazionale di Buchanan; servirà uno stipendio da top player.

