L’attaccante islandese secondo alcune fonti non sarebbe vicino ai nerazzurri: negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto.

La Fiorentina sta lavorando intensamente per portare a termine l’acquisizione dell’attaccante islandese Albert Gudmundsson dal Genoa. La giornata di mercoledì 14 agosto si prospetta cruciale per questa operazione, con la trattativa che potrebbe ricevere un’accelerata decisiva. È quanto riporta Sky Sport che, a differenza di tutto il resto della stampa sportiva italiana, non considera l’Inter come una pretendente all’attaccante rossoblù.

Gli aggiornamenti

Il 27enne che ha brillato nella scorsa stagione con la maglia del Genoa segnando 16 goal, è al centro delle attenzioni della Fiorentina. I dialoghi tra il calciatore e il club rossoblù sono già avanzati, e la viola sembra essere pronta a concretizzare il suo interesse. La giornata di domani potrebbe essere decisiva per l’avvicinamento definitivo del giocatore a Firenze. Contemporaneamente, il Genoa si muove per trovare un degno sostituto, con occhi puntati su Fabio Silva del Wolverhampton e Anton Matkovic dell’Osijek.

Albert Gudmundsson

Effetto domino

L’eventuale arrivo di Gudmundsson alla Fiorentina potrebbe sbloccare la situazione di Nico Gonzalez avvicinandolo a un trasferimento verso la Juventus. L’islandese invece continua ad essere accostato all’Inter perché si dice l’allenatore del Genoa Gilardino, per sostituire l’altro attaccante ceduto, Retegui, abbia chiesto Arnautovic dell’Inter. Vedremo chi avrà avuto ragione fra qualche giorno o al massimo fra qualche settimana; ad aggiungere altro “pepe” c’è il fatto che il 17 agosto c’è proprio Genoa-Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG