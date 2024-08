L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi non vuole che i suoi si sentano appagati per quanto fatto nella passata stagione.

La redazione di SportMediaset ha intervistato Simone Inzaghi che non vede l’ora di cominciare la muova stagione. “Sappiamo quello che ha rappresentato per noi la vittoria della seconda stella, quindi sappiamo che dovremo essere bravi ancora di più con l’applicazione giornaliera. Ripetersi abbiamo visto negli ultimi anni non è semplice, ma quello è il nostro grande obiettivo”.

La partenza sprint della scorsa stagione

“Quello senz’altro è stata una grandissima spinta, noi ci stiamo preparando per quello. Abbiamo avuto una buona preparazione condizionata dal fatto che ci saranno più partite e poi il Mondiale per Club. È stata una preparazione un po’ condizionata dagli arrivi scaglionati. Però ho trovato grandissima apertura da parte di tutti i ragazzi”.

I tre nuovi acquisti

“Sono stati tre ottimi innesti che sono arrivati in una squadra che gioca da diverso tempo insieme. Ci aiuteranno nelle rotazioni perché sarà una stagione lunga. Ci sarà bisogno di tutti e dovrò essere bravo io di volta in volta a cercare di capire le rotazioni”.

La crescita di Lautaro

“Nei miei tre anni all’Inter ha fatto tutte ottime stagioni, è un giocatore in continua crescita. Probabilmente la fascia di capitano lo ha responsabilizzato ancora di più. Mi piace come lavora in campo e soprattutto come si comporta fuori come capitano, è un giocatore che aiuta tutti tantissimo”.

Verso il Genoa

“Sono contento. I ragazzi hanno lavorato bene, abbiamo avuto qualche acciacco, ma cose molto lievi infatti a parte de Vrij penso di averceli tutti per Genova. C’è grande attesa per il debutto di sabato”.

