Potrebbe già essere finita la storia d’amore tra i giallorossi e la Joya.

Paulo Dybala, attaccante di talento e fantasia, si trova attualmente a un punto cruciale della sua carriera calcistica, con il futuro alla Roma che sembra sempre più incerto.

La svolta

Mercoledì, Carlos Novel, il rappresentante di Dybala, ha tenuto un incontro significativo a Roma con gli emissari dell’Al-Qadsiah; è quanto riporta Sky Sport. Questa riunione ha visto la presentazione di una nuova proposta finanziaria per il talento argentino, che segue un primo rifiuto di un’offerta molto vantaggiosa da parte del giocatore, che ammontava a 20 milioni più bonus. La preferenza iniziale di Dybala era quella di rimanere nell’ambito calcistico europeo e, più precisamente, di continuare a indossare la maglia giallorossa.

Riflessioni in corso

La Roma sembra essere in uno stato di riflessione riguardo al mantenimento di Dybala nelle proprie file, avendo dato il via libera all’agente per esplorare le possibilità offerte dall’Al-Qadsiah. La situazione contrattuale dell’argentino aggiunge complessità alla decisione. L’ex Juve, con un contratto in vigore fino al giugno 2025, potrebbe automaticamente rinnovarlo qualora scendesse in campo in almeno 14 partite questa stagione, con un aumento salariale a 7 milioni di euro, cifra decisamente alta.

Il dilemma

L’agente di Dybala, dopo l’incontro a Roma, non ha fissato ulteriori appuntamenti per discutere del trasferimento, lasciando aperte diverse possibilità sul futuro del calciatore. Si tratta di una fase di riflessione importante per la Joya, che dovrà valutare attentamente pro e contro prima di prendere una decisione definitiva. L’Inter lo ha cercato con grandissima insistenza 2 anni fa dopo l’addio alla Juventus ma ora pare non essere interessata al giocatore.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG