L’ex estremo difensore Sebastien Frey si è espresso sui due portieri nerazzurri e non solo.

Sebastien Frey, ex portiere di rilevanza internazionale, ha condiviso il suo punto di vista sui guardiani della porta dell’Inter di questa stagione, attraverso un’intervista concessa al canale YouTube di Gianluca Rossi, svelando non solo le sue impressioni sulle prestazioni attuali, ma anche le sue aspettative per il futuro della squadra.

L’ammirazione

Frey si è soffermato in particolare su Yann Sommer, il cui rendimento nell’ultimo periodo è stato oggetto di ammirazione e di qualche critica. Sommer, secondo l’ex portiere, ha dimostrato di essere un punto fermo per l’Inter, contraddistinguendosi per una leadership tranquilla, più incline a ispirare fiducia attraverso il comportamento in campo che non attraverso grandi gesti o urla. Questo stile, alquanto distinto, è risultato fondamentale per instaurare un clima di serenità all’interno della squadra, elemento cruciale nelle sfide ad alta tensione.

Yann Sommer

Sullo spagnolo

Josep Martinez, che ha avuto l’opportunità di farsi conoscere nella scorsa stagione con il Genoa, viene difeso da Frey riguardo le critiche per qualche prestazione non all’altezza. L’ex portiere sottolinea come l’esperienza e la pressione di giocare per un grande club come l’Inter possano influenzare le performance, soprattutto nei primi momenti, ma mostra fiducia nelle capacità di Martinez di superare queste sfide.

Verso la prossima stagione

Quanto agli obiettivi che l’Inter dovrebbe perseguire secondo Frey, emerge un quadro ambizioso. Riportare lo Scudetto a casa è la priorità, ma il francese pone anche l’accento sulla necessità di fare strada in Champions League. La stagione della conferma viene descritta come quella più impegnativa, perché si è spinti da una “fame” di vittorie ancor più insaziabile.

