L’attaccante iraniano rappresenta un upgrade importante per il reparto offensivo nerazzurro; va sottolineato che anche Arnautovic è entrato bene in gara.

L’andamento altalenante delle squadre milanesi ha illuminato il palcoscenico del calcio italiano fin dalle prime giornate di campionato. Se da un lato l’Inter sembra aver ritrovato una certa solidità, dall’altro il Milan di Fonseca si trova già a navigare in acque turbolente, distanziandosi in classifica e trasmettendo segnali preoccupanti per il proseguo della stagione.

Un avvio incerto

Il debutto non è stato dei più felici per Inter e Milan, con entrambe le squadre che hanno mostrato limiti non trascurabili, frenate da disattenzioni e da una condizione fisica non ottimale. Tuttavia, già dalla seconda giornata si è assistito a un parziale capovolgimento di rotta, in particolare per i nerazzurri, che hanno superato l’esame di riparazione, seppur non brillando per prestazioni eccelse.

Mehdi Taremi

Ripresa nerazzurra

La squadra di Inzaghi contro il Lecce ieri sera ha dimostrato una maggior concretezza rispetto alla gara contro il Genoa. L’assenza di Lautaro Martinez non si è fatta troppo sentire, grazie all’apporto di Mehdi Taremi che, nonostante non abbia offerto una delle sue migliori prestazioni, ha saputo riempire il vuoto lasciato dall’argentino.

L’arma in più

La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’ex Porto sia il tassello che mancava rispetto alla passata stagione: le caratteristiche dell’iraniano sono molto diverse rispetto a quelle di Alexis Sanchez ma si ha la sensazione che possa incidere di più.

