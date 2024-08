I nerazzurri hanno battuto i pugliesi al termine di una prestazione buona ma non ottima.

In una serata caratterizzata dalla calura milanese, l’Inter ha conquistato i primi 3 punti della stagione in casa battendo il Lecce per 2-0. Nonostante l’assenza di Lautaro Martinez, risparmiato a causa di un lieve affaticamento, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato spunti interessanti grazie ai goal realizzati da Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu, quest’ultimo su rigore. La prestazione dei nerazzurri, benché sufficiente per garantire la vittoria, ha suscitato riflessioni su alcuni aspetti che necessitano di miglioramenti.

Non è tutto oro quello che luccica

Nonostante il risultato positivo, l’Inter ha è stata tutt’altro che perfetta, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’incontro. La Gazzetta dello Sport fa notare che la superiorità nerazzurra è stata evidente ma non completamente sfruttata, con la squadra che ha ridotto la pressione e permesso al Lecce di coltivare speranze di pareggio fino a metà del secondo tempo. Si è evidenziata una certa rilassatezza e una mancanza di determinazione nel chiudere la partita, un comportamento che contro avversari più qualificati potrebbe costare caro.

Matteo Darmian

Note liete

La rosea poi si focalizza sulle fasce: Darmian da una parte e Dimarco dall’altra hanno mostrato una maggiore vivacità rispetto alla precedente uscita con il Genoa. Tuttavia, nonostante alcuni spunti positivi, la spinta offensiva ha subito una flessione nel corso della partita, richiamando l’attenzione su una necessità di maggiore continuità e incisività.

Verso il primo big match

La partita di venerdì contro l’Atalanta diventa dunque un banco di prova importante per la squadra di Inzaghi, che si confronterà con una squadra che ha dimostrato grande forza nella sua prima partita di campionato.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG