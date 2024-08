I nerazzurri non sono mai stati in corsa per l’attaccante esterno italiano: forse avrebbero provato a prenderlo a costo zero nei prossimi mesi.

Federico Chiesa si trova in una fase cruciale della sua carriera con la Juventus. Il suo contratto con il club bianconero è in scadenza nel 2025, e le trattative per un possibile rinnovo si sono arredate ben presto. Questa situazione ha attirato l’interesse di vari club, con l’Inter e il Milan che si erano mostrati curiosi riguardo alla sua disponibilità prima che il Barcellona prendesse il sopravvento nell’acquisizione del giocatore. Secondo Tuttosport le milanesi avrebbero voluto tentare concretamente di acquistare l’attaccante esterno ma i costi dell’operazione non erano sostenibili.

Federico Chiesa

La trattativa coi catalani

Il club spagnolo ha espresso un concreto interesse per Chiesa, desideroso di rinforzare il proprio attacco con un’ala capace di unire velocità, tecnica e un buon fiuto per il goal. Le discussioni tra il Barcellona e l’entourage del giocatore hanno ricevuto una notevole accelerazione dopo che Chiesa, resosi conto delle difficoltà nel protrarre la sua permanenza a Torino ed in Italia in generale, ha ridotto le sue richieste economiche. Inizialmente, il giocatore aveva chiesto un ingaggio di 6,5 milioni di euro annui alla Juventus, ma ora sembra propenso ad accettare un contratto triennale con il Barcellona per una cifra vicina ai 4 milioni di euro a stagione.

Contenti tutti

La prospettiva di unirsi al Barcellona rappresenta per Chiesa l’opportunità di continuare a competere ad alti livelli e di partecipare alla Champions League. Per la Juventus, invece, la cessione dell’italiano diventa una soluzione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, considerando che il calciatore non sembra rientrare nei piani futuri del club. Il trasferimento permetterebbe anche di ammortizzare parzialmente gli 11 milioni di euro lordi corrisposti in ingaggio durante la sua permanenza, pur chiudendo un capitolo che non ha portato ai risultati sperati.

