I nerazzurri già oggi sono tornati al lavoro visto che il big match con la Dea si gioca già venerdì prossimo.

Nel confronto di ieri contro il Lecce, l’Inter ha dimostrato di saper gestire efficacemente l’assenza di uno dei suoi pilastri, Lautaro Martinez, grazie all’apporto decisivo della nuova coppia d’attacco composta da Thuram e Taremi. L’allontanamento temporaneo dall’azione del Toro, dovuto a un leggero affaticamento muscolare, ha sollevato non poche preoccupazioni in casa Inter, soprattutto in vista dell’imminente sfida di alto profilo contro l’Atalanta.

Stefan De Vrij

Le condizioni degli infortunati

In vista del potenzialmente cruciale incontro con l’Atalanta che si giocherà venerdì 30 agosto, l’Inter si prepara con attenzione, puntando anche al rientro di figure chiave come Stefan de Vrij. La partecipazione o meno di Lautaro Martinez rimane un quesito aperto, riporta Sky Sport. Sia il difensore che l’attaccante oggi si sono allenati a parte ma il primo dovrebbe rientrare in gruppo domani ed essere convocato per il match contro la squadra di Gesperini. Per il Toro si naviga a vista: nei prossimi giorni arriveranno notizie più precise.

Precauzioni e strategie future

Oggi tra l’altro c’è stato un allenamento congiunto con l’Under-18; il lavoro specifico svolto da Lautaro Martinez a margine del gruppo riflette una cautela che si spera porti i suoi frutti in termini di recupero fisico. Le prossime ore saranno cruciali per definire i dettagli della formazione che l’Inter schiererà contro l’Atalanta; resta ai box il solo Buchanan che ne avrà ancora per diverse settimane, si pensa possa rientrare tra ottobre e novembre.

