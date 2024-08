Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato le prestazioni dei singoli dopo la gara vinta coi pugliesi.

Simone Inzaghi ha parlato di Lecce-Inter anche in conferenza stampa. “Chiaramente il calcio d’agosto è difficile per tutti. Avevo grande fiducia per come ho visto la squadra allenarsi. Eravamo arrabbiati dopo Genova, ma avevamo fatto una buona gara con errori gravi sui gol. Il Lecce ha fatto la sua gara, ma siamo stati concentrati come piace a me. Prima mezz’ora molto molto buona, poi perso palle centralmente e l’ultimo quarto d’ora meno lucidi. Rientrati in campo sfiorato il gol e poi il raddoppio di Calha”.

Le condizioni di Lautaro

“Ci sono stati degli affaticamenti, sono arrivati giocatori scaglionati. Qualche contrattempo, ma cerchiamo di preservare i nostri giocatori. Lautaro non lo abbiamo rischiato. Venerdì vedremo giorno per giorno se sarà disponibile”.

Lautaro Martinez

Su Taremi e gli altri attaccanti

“Mi piace dal 13 luglio, giocatore molto esperto. Poco appariscente, anche se ha creato il primo gol. Ha lavorato molto bene, così come Thuram. Entrato molto bene Arnautovic, ottime risposte dagli attaccanti, ma da tutta la squadra”.

Su Arnautovic e Zielinski

“Arnautovic è piaciuto molto anche a me, spirito giusto. Zielinski sta bene, ha lavorato molto bene. A centrocampo ne ho cambiato due, non ne cambio quasi ai 3. Ci darà una grandissima mano”.

La situazione di Correa

“Sta lavorando molto bene, lo conosco da tanto tempo. Stasera si è scaldato, potevo metterne 5, ma deve continuare a lavorare come sta facendo perché ha ottimi dati fisici e tecnici negli allenamenti”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG