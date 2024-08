L’allenatore del Lecce Luca Gotti ammette che l’avversario è stato superiore.

Il match tra l’Inter e il Lecce si è concluso con una vittoria per la squadra di casa col risultato di 2-0. I nerazzurri spazzano via molte delle critiche che gli erano piovute addosso dopo il pareggio di Marassi mentre per i giallorossi si tratta di un inizio di campionato condizionato da un calendario terribile.

Riflessioni

Luca Gotti ha analizzato così la gara ai microfoni di DAZN: “Al quarto minuto del primo tempo non siamo stati così attenti in area di rigore, abbiamo perso l’uomo e poi c’è stata la bravura dell’Inter assieme alla nostra disattenzione. Abbiamo cercato di dare fastidio all’Inter al meglio delle nostre possibilità, purtroppo siamo ancora poco incisivi, volevamo arrivare agli ultimi 20’ in equilibrio, poi il rigore del 2-0 ha dato tranquillità all’Inter e ha chiuso i giochi“. Inizio di gara quindi in salita per il Lecce, con l’Inter che ha saputo sfruttare le opportunità create dalla disattenzione avversaria. Nonostante i tentativi del Lecce di creare difficoltà, la mancanza di incisività e il rigore trasformato dall’Inter hanno reso complessa la rimonta, delineando il percorso della partita.

Hakan Calhanoglu

L’elogio

Gotti ha inoltre condiviso le sue riflessioni sulla formazione scelta per affrontare l’Inter. Un encomio particolare è stato rivolto a Gendrey, probabilmente alla sua ultima apparizione con la maglia del Lecce, per il suo impegno e professionalità: “Questa probabilmente è stata la sua ultima partita ma non si è mai tirato indietro“. Il difensore è vicinissimo al trasferimento all’Hoffenheim.

