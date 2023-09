L’Inter inizia forte con Thuram che in qualche modo sollecita i riflessi di Ochoa che manda sulla traversa. Al decimo il destro di Dumfries termina in curva col messicano che ne controlla la traiettoria. I nerazzurri lasciano campo alla Salernitana col passare dei minuti e Jovane Cabral prova il destro a giro con palla che termina sui tabelloni pubblicitari. Padroni di casa vicino al goal anche con la conclusione di Kastanos che esce di poco alla destra di Sommer; i nerazzurri soffrono in questa fase. Sul finire di tempo gli uomini di Inzaghi si riaffacciano in avanti ma la difesa granata respinge un paio di tiri ben indirizzati; si va a riposo sullo 0-0.

esultanza gol Lautaro Martinez

La gara procede senza scossoni fino al 18’ quando il neo-entrato Lautaro Martinez porta in vantaggio l’Inter con un bel tocco delicato che scavalca Ochoa; notevole anche l’assist di Thuram. Solo 3 minuti dopo il Toro si fa scippare un brutto pallone a centrocampo e l’Inter rischia tremendamente: i granata pareggiano ma l’arbitro annulla per fuorigioco, si resta sullo 0-1. Poco dopo Asllani pizzica la traversa con una splendida punizione; al 32’ il capitano fa doppietta con un bel destro ad incrociare. Al 39’ Thuram si conquista un calcio di rigore: dal dischetto Lautaro fa tripletta calciando centrale; non è finita perché al 44’ arriva anche il poker dell’argentino. L’Inter vince 4-0; tutto cambia dopo l’ingresso di Lautaro e Mkhitaryan.

