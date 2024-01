L’Inter sfotte la Juve e Allegri: l’esultanza con la “carota” di Sinner in riferimento alla battuta dell’allenatore

L’Inter subito dopo la controversa vittoria al Franchi contro la Fiorentina per 0-1 si è lasciata andare ad uno sfottò verso la Juve e Allegri citando…Sinner che oggi ha vinto gli Australian Open.

Via Twitter, infatti, la capolista ha condiviso tutta una serie di carote (ortaggio attribuito al campione di tennis per via del colore dei suo capelli). Il riferimento è a quando aveva detto Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve Empoli su Sinner e Djokovic.

