Il prolungamento del centrocampista sardo non è tra le priorità dei dirigenti nerazzurri anche se la scadenza del vincolo attuale non è lontanissima.

L’Inter al momento è focalizzata sui rinnovi di Dumfries, Mkhitaryan, Lautaro Mertinez e Dimarco in scadenza rispettivamente nel 2025, 2024 e 2026 per gli ultimi due. C’è discreto ottimismo per tutte le situazioni perché il club attraversa un buon momento, il progetto procede bene ed i giocatori sono anche molto restii ad abbandonarlo.

Nicolo’ Barella

L’attaccamento

La Gazzetta dello Sport approfondisce anche la questione relativa a Barella: il sardo ha contratto in scadenza nel 2026 ed è una delle colonne della squadra. L’ex Cagliari è tifoso nerazzurro, si trova benissimo a Milano e non ha nessuna intenzione di cambiare squadra; inoltre quando era ancora in Sardegna rifiutò di trasferirsi al Napoli proprio perché voleva solo l’Inter.

Passi concreti

La rosea sostiene che i dirigenti nerazzurri abbiano già avuto un primo incontro con l’agente di Barella per iniziare a parlare di rinnovo; il sardo attualmente guadagna 5 milioni a stagione più bonus che fanno lievitare la cifra quasi fino ai 6 percepiti da Thuram, Lautaro e Calhanoglu che attualmente sono i più pagati della rosa. Nel primo faccia a faccia non si è parlato ancora di cifre; si presume che ce ne sarà un altro a breve per poi cercare di arrivare a dama entro primavera del 2024. Si studia un rinnovo fino al 2028 con ingaggio superiore ai 6 milioni a stagione.

