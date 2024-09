L’attaccante canadese potrebbe essere il pezzo pregiato del prossimo mercato estivo per via della sua situazione contrattuale.

Nel mondo del calcio, la fase di pianificazione e la ricerca di nuovi talenti è un processo continuo che non si ferma mai. L’Inter infatti è già all’opera per rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. Con la scadenza dei contratti di due attaccanti come Marko Arnautovic e Joaquin Correa a giugno 2025, i nerazzurri sono alla ricerca di nuove opportunità per mantenere competitivo il proprio attacco. Una delle piste che il club sta esplorando è quella che porta a Jonathan David, un giocatore che, stando alle fonti, ha catturato l’attenzione della dirigenza per la sua qualità e il potenziale di crescita.

Rinforzare l’attacco: i piani dell’Inter

La squadra, già ben strutturata con la presenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram come titolari indiscussi, e con Mehdi Taremi pronto a subentrare, è comunque alla ricerca di nuove risorse che possano aggiungere profondità e versatileità al reparto offensivo.

Jonathan David

L’obiettivo

Jonathan David emerge come una delle figure più interessanti sul radar dell’Inter e non solo. Il club milanese ha manifestato un interesse concreto per il calciatore, avviando contatti preliminari. Tale interesse non sfocia ancora in trattative avanzate, ma rappresenta un segnale importante delle intenzioni del club.

L’Inter non è in pole

David, senza accordi in essere con altri team al momento, si trova in una fase di valutazione delle varie proposte che gli sarà presentata. Come fa notare Calciomercato.com il canadese al momento di scegliere l’eventuale prossima squadra dovrà considerare che se accetterà l’Inter si troverà a che fare in un contesto dove la titolarità non è assicurata.

