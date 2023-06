La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha portato tanti milioni nelle casse rossoneri e aperto nuovissimi scenari di mercato.

L’Inter ha un accordo col Sassuolo e con Davide Frattesi: il centrocampista arriverebbe per 35 milioni e Mulattieri. I nerazzurri però hanno bisogno di vendere per chiudere il colpo, fin quando non lo fanno la concorrenza può rilanciare; il Milan infatti può irrompere con i soldi di Tonali.

Chi non prende il neroverde può acquistare Sergej Milinkovic-Savic, anche sul laziale secondo il Corriere dello Sport si gioca il derby di mercato. I nerazzurri però potrebbero avere anche una seconda alternativa: si tratta di Teun Koopmeiners su cui è in vantaggio il Napoli.

