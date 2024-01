I nerazzurri avrebbero incontrato un intermediario in sede per cercare di costruirsi una corsia preferenziale in vista della prossima stagione.

L’Inter continuerà la stagione con i 4 attaccanti attualmente in rosa anche se Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non stanno rendendo come mci si aspettava. La squadra di Inzaghi gioca in maniera differente se manca uno tra Thuram e Lautaro Martinez o addirittura entrambi.

I piani

L’austriaco ha un biennale e quindi un addio sarebbe più difficile mentre il cileno ha il contratto in scadenza a giugno e se il rendimento dovesse essere questo appare scontato che non venga rinnovato. I dirigenti quindi lavorano più per la prossima stagione che per questa per quel che riguarda il reparto offensivo; il tutto perché il budget al momento è nullo. A fine stagione rientrerà tra l’altro Valentin Carboni dal prestito al Monza: l’argentino dopo mesi di iniziale fatica, ora sta conquistando tutti.

Alexis Sanchez

La mossa

Secondo Tuttosport qualche giorno fa l’Inter ha ospitato in sede un intermediario che potrebbe aiutarla nella corsa a Mehdi Taremi del Porto: l’iraniano ha il contratto in scadenza e la volontà di non rinnovarlo. A giugno tra l’altro saranno 5 anni che gioca in Portogallo, ciò gli permetterà di non essere più considerato extracomunitario. L’Inter quindi fa sul serio e cerca di anticipare la sicuramente folta concorrenza che si creerà sul ragazzo che la scorsa estate è stato vicinissimo al Milan.

L’articolo L’Inter stringe per Taremi a 0 proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG