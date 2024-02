I nerazzurri hanno vinto un altro scontro diretto e ora le prossime partite sono sulla carta più semplici, guai però a rilassarsi.

L’Inter vincendo a Roma ha mandato l’ennesimo messaggio alle inseguitrici; più che il risultato sono le modalità con cui questo è scaturito a fare notizia. La squadra di Inzaghi era stata messa sotto per un tempo intero, cosa accaduta veramente di rado in questa stagione: dopo l’intervallo però la reazione è stata prepotente.

Avvio d’anno perfetto

Nel 2024 l’Inter ha vinto 7 gare su 7 e non era per nulla scontato visto che molte di queste erano big match. I nerazzurri stanno tenendo un ritmo pazzesco, prova è il fatto che il Milan, considerato dai più fuori dalla corsa Scudetto, è in linea con quanto fatto quando vinse il campionato.

Davide Frattesi

Gli ostacoli

Mancano 15 partite alla fine del campionato e ora ricominciano gli impegni infrasettimanali, Champions League ma non solo. La Gazzetta dello Sport analizza cosa manca all’Inter per laurearsi campione d’Italia: solo 6 gare saranno contro squadre che occupano la parte sinistra della classifica e 5 di queste si svolgeranno a San Siro (anche se tecnicamente il derby di aprile prevede il Milan in casa). L’unica trasferta insidiosa potrebbe essere quella di Bologna, avversario che ultimamente si sta rivelando un’autentica bestia nera per Inzaghi. La rosea però sottolinea che questi sono tutti discorsi “teorici”: in Serie A nessuna gara è semplice in partenza e soprattutto l’Inter ha sofferto parecchio nella gara in teoria più semplice di questo inizio d’anno, quella contro l’Hellas Verona.

