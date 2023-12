I nerazzurri registrano il ritorno al goal dei due centravanti “di riserva” e per il tecnico piacentino si tratta indubbiamente di un’ottima notizia.

Il mercato della scorsa estate dell’Inter è stato sempre elogiato con l’asterisco sul reparto offensivo: Thuram era un punto interrogativo così come Arnautovic e Alexis Sanchez che venivano ritenuti ormai in là con l’età. Il francese ha smentito tutti gli scettici con una partenza a razzo mentre ora anche gli ultimi due stanno iniziando ad ingranare.

Il Ninho Maravilla

Il cileno sta giocando abbastanza spesso da titolare in Champions League e mercoledì a Lisbona è arrivata la seconda rete (dopo quella al Salisburgo), quella che gli permette di superare definitivamente Vidal e di essere il miglior marcatore cileno nella massima competizione europea per club. Al di là dei goal l’ex Arsenal, Barcellona e Udinese tra le altre garantisce un’elevata cifra tecnica anche se non ha una tenuta costante per tutto l’arco della gara. Qualche perplessità sulle sue condizioni fisiche continuano ad accompagnarlo anche se, almeno per il momento, sembra tutto filare liscio.

Alexis Sanchez

L’austriaco

Le maggiori preoccupazioni ad inizio stagione riguardavano il 34enne ex Bologna che aveva avuto diversi infortuni nell’ultima stagione in rossoblù. Il brutto problema muscolare che ha accusato ad Empoli con la maglia dell’Inter sembravano dar ragione agli scettici ma lui non mai mollato. Quello di mercoledì col Benfica è il suo primo goal in nerazzurro ed è anche un messaggio ben preciso ad Inzaghi. Il tecnico spera che entrambi possano continuare così per non far affaticare troppo la Thu-La.

