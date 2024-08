I nerazzurri tornano alla vittoria in campionato dopo il pareggio della settimana scorsa contro il Genoa.

L’Inter, dopo un inizio di stagione che ha lasciato l’amaro in bocca a seguito di un pareggio inaspettato con il Genoa, ha dimostrato di sapersi rialzare rapidamente. La conquista dei 3 punti contro un Lecce che non è sembrato all’altezza della sfida, segna un primo e importante successo in campionato per i nerazzurri. Questa vittoria, oltre a ridare slancio alla squadra, acquisisce un sapore ancor più dolce considerando la contemporanea sconfitta del Milan, diretto concorrente per la supremazia nel campionato.

Inizio… lento

Nonostante il successo, emerge un elemento di riflessione sullo stile di gioco e l’approccio adottati dall’Inter in questa fase iniziale del campionato. Come fa notare il Corriere dello Sport, diversamente dalla scorsa stagione, in cui la squadra si presentava fin dai primi match in una forma splendente e combattiva, quest’anno sembra esserci una maggiore prudenza. L’intensità in partita si vede a momenti alterni, suggerendo forse una scelta deliberata di gestire le forze in vista di un calendario lungo e impegnativo. L’obiettivo sembra essere quello di mantenere un ritmo sostenibile che permetta alla squadra di arrivare in piena forma nelle fasi cruciali della stagione.

Verso il bis scudetto

Quanto fatto ieri non può bastare per puntare ad un nuovo trionfo in campionato, c’è la necessità di innalzare il livello generale del proprio gioco. C’è bisogno di un miglioramento a tutti i livelli ma ci si augura che questo possa avvenire con la crescita della condizione fisica dei giocatori.

