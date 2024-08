L’ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua sulla ripartenza dei nerazzurri e non solo.

Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha parlato della seconda giornata di campionato di Inter e Milan. “Ho visto i nerazzurri in crescita rispetto al pareggio di Genova. Mi sono piaciuti soprattutto la voglia di rincorrere una volta persa la palla e i rientri per dar manforte ai compagni. È la via giusta per proseguire sui livelli dello scorso anno“.

L’aspetto che non ha convinto appieno

“Forse l’aver creato un po’ poco. Vero che non c’era Lautaro, ma dall’Inter in casa contro il Lecce ti aspetti sempre molte occasioni. Forse l’aver sbloccato subito la partita ha suggerito alla squadra di Inzaghi di gestire il vantaggio più che pigiare sull’acceleratore“.

Mehdi Taremi

La prova di Taremi

“È un buon attaccante, ma non lo scopriamo di certo ora. Taremi è abituato a giocare in Champions, è un calciatore da Inter. È mancata un po’ di intesa con i compagni, soprattutto in un paio di circostanze con Thuram, ma nel complesso è andato bene“.

L’inattesa sconfitta del Milan

“I problemi del Milan sono ben più profondi di una sconfitta e si traducono in una sola parola: equilibrio. La squadra di Fonseca non ne ha, sta sparpagliata in campo, tre di qua e quattro di là, come ha detto lo stesso allenatore portoghese nel dopogara. Così non si va da nessuna parte“.

