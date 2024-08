I nerazzurri hanno accolto stamattina il loro nuovo difensore, quello che probabilmente sarà l’ultimo colpo in entrata dell’estate.

Tomas Palacios, difensore proveniente dall’Argentina, classe 2003, è appena arrivato a Milano e si appresta ad essere il nuovo vice-Bastoni.

I dettagli del contratto

Il Corriere dello Sport rivela che dopo le visite mediche di rito, Palacios firmerà un accordo quinquennale con stipendio di poco più di 600 mila euro a stagione. Questo contratto segna l’inizio della sua carriera in Serie A, dove le aspettative sono altrettanto alte quanto l’entusiasmo che lo circonda.

Bastoni Alessandro

Le prossime mosse

Non appena formalità burocratiche e valutazioni mediche saranno concluse, si prevede che il difensore si unisca ai suoi nuovi compagni alla Pinetina già da martedì, dopodomani. Qui, sotto la guida dell’allenatore Simone Inzaghi, avrà l’opportunità di immergersi nei principi di gioco che caratterizzano la squadra milanese. L’incertezza rimane, tuttavia, riguardo la sua convocazione alla prossima partita contro l’Atalanta, anche se è chiaro che il giocatore arriva in buona forma, nonostante l’assenza dalle ultime due gare con l’Independiente Rivadavia a causa delle negoziazioni di trasferimento.

Gli scenari

Il difensore quindi non dovrebbe essere in cattivo stato di forma considerato che il campionato argentino è in corso di svolgimento. Palacios prenderà almeno numericamente il posto dell’infortunato Tajon Buchanan che resterà fuori almeno fino ad ottobre. Inzaghi lo valuterà attentamente in questo lasso di tempo e poi andrà capito cosa succederà: più di qualche voce sostiene che l’argentino possa essere lasciato andare in prestito a giocare nella seconda parte di stagione.

