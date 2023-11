Alla fine a Bergamo, per via del goal di Scamacca, l’ha decisa proprio il numero 10 interista, il capitano e capocannoniere del campionato.

Dopo due gare senza segnare Lautaro Martinez torna al goal e lo fa in grandissimo stile: parte da sinistra, si accentra e fa partire un destro a effetto che termina sul palo lontano non lasciando scampo a Musso. Dodicesimo goal in 11 partite.

Verso l’infinito e oltre

È lui l’uomo del momento in casa Inter oltre a Calhanoglu, anche lui in goal ieri. La Gazzetta dello Sport gli dedica un lungo approfondimento evidenziando che se continuasse a segnare coi ritmi di queste prime 11 giornate supererebbe quota 40 goal; il record di sempre in Serie A è rappresentato dalle 36 reti segnate da Immobile ed Higuain in una sola stagione. Nei top 5 campionati europei solo Harry Kane ha segnato più di lui nell’anno solare in corso; per quanto riguarda la storia dell’Inter solo Angelillo ha fatto meglio in 11 giornate di campionato, e dire che non calcia più i rigori.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

Operazione rinnovo

Al di là dei “freddi numeri” la sua importanza si nota anche nelle interviste fuori dal campo e nei gesti da capitano che fa in spogliatoio; la sua maturità invece si vede dal fatto che i “soliti” digiuni da reti più o meno lunghi delle passate stagioni si stanno diradando. La società apprezza ed è per questo che si sta attivando per rinnovargli il contratto sfruttando anche il suo grandissimo attaccamento alla causa: l’Inter è intenzionata ad andare oltre il tetto ingaggi per lui.

