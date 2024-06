I nerazzurri non vogliono pensare minimamente a privarsi del turco anche perché è difficile trovare una valida alternativa.

Il Bayern Monaco sta tentando Hakan Calhanoglu che ha sempre ammesso di stare molto bene all’Inter. I nerazzurri in realtà avrebbero respinto sul nascere ogni assalto settimane fa ma si vocifera che l’agente del turco stia tuttora parlando coi bavaresi. Il piano di Marotta e Ausilio è piuttosto chiaro: l’ex Milan parte solo di fronte ad offerte monstre, vale a dire che 60 milioni potrebbero non bastare.

Il sogno

Chiaramente però i dirigenti non possono farsi trovare impreparati nel caso questa proposta arrivi; Il Giorno menziona i nomi di alcune possibili alternative al turco. Tra le varie opzioni prese in considerazione dall’Inter per sostituire Calhanoglu, spicca il nome di Mateo Kovacic. Il centrocampista, attualmente al Manchester City, rappresenta una sorta di sogno proibito per la dirigenza nerazzurra. Nonostante l’indiscusso valore del giocatore, l’operazione di trasferimento si prospetta estremamente complicata, quasi al limite dell’impossibile, a causa delle richieste economiche e della volontà del club inglese di mantenere il giocatore all’interno della propria rosa.

Matteo Pessina

Le alternative

Il club nerazzurro ha rivolto la propria attenzione anche verso altri profili, tra cui spiccano quello di Jerdy Schouten e Matteo Pessina. Il primo si è distinto nel recente campionato olandese con il PSV Eindhoven dopo aver lasciato il Bologna; ora sta giocando titolare nella nazionale olandese agli Europei; in realtà già in passato i nerazzurri avevano mostrato interesse nei suoi confronti. Il capitano del Monza è un vecchio pallino di Ausilio che lo conosce fin dai tempi delle giovanili. Pessina può ricoprire un po’ tutti i ruoli centrali del centrocampo e, come il turco, è molto bravo dal dischetto.

L’articolo L’Inter vuole trattenere Calhanoglu ma valuta anche 3 alternative proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG