Il mercato del Milan vive una fase di stand-by. Tutto dipende da come si evolverà la trattativa per Zirkzee che, al momento, rappresenta la priorità numero uno in casa rossonera. Altro punto delicato è quello legato alle possibili uscite, La situazione di Leao, su cui pende una ricca offerta dall’Arabia, alimenta una fase di riflessione in quel di Via Aldo Rossi. Sul proprio profilo Instagram Luca Diddi, noto tattico e match analyst, ha vestito i panni di Moncada e Ibrahimovic chiarendo cosa farebbe in sede mercato se fosse un dirigente del Milan.

Leao? Lo vendo per Nico Williams e Calafiori

L’offerta che potrebbe arrivare dall’Arabia per Leao, in particolare dall’Al-Hilal, è una di quelle capaci di procurare il mal di testa. Nonostante sia difficile pareggino il valore della clausola di ben 175 milioni, qualora pervenisse in Via Aldo Rossi un’offerta da 100 milioni il Milan potrebbe davvero vacillare. Luca Diddi non ha dubbi su cosa risponderebbe dinanzi a un’offerta simile e, addirittura, rilancia proponendo anche due acquisti che farebbe con la cessione del portoghese. Ha affermato infatti che venderebbe “Leao per 100 milioni per andare a Bilbao e prendere con 58 milioni di euro della clausola Nico Williams. Vado a Bologna e prendo per 40 milioni Calafiori“

La volontà di Leao

I matrimoni nel calcio si fanno in tre: squadra che acquista, quella che vende e volontà del giocatore. Quest’ultima, nonostante gli ultimi rumors riportino di un’offerta monstre al calciatore, sembra propendere per restare nel calcio che conta, proseguendo così il proprio cammino professionale con il Milan. Solo teoria quindi, almeno per il momento.

