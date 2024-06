Il Milan starebbe muovendo timidi passi verso Solanke, qualora saltasse l’affare Zirkzee. L’attaccante inglese ha però una clausola elevatissima.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Motivo per il quale – scrive Gialuigi Longari – il Milan starebbe monitorando anche il profilo di un attaccante inglese, attualmente in forza al Bournemouth.

Solanke: nuova idea in casa Milan

Gianluigi Longari, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato che il Milan si starebbe cautelando qualora la trattativa per Zirkzee dovesse naufragare. Ha affermato infatti che al primo posto della lista c’è sempre e per distacco Zirkzee ma – qualora non si dovesse chiudere il colpo – per le alternative si guarda anche in Premier: tra gli altri è apprezzato Dominic Solanke del Bournemouth. Il classe 97 sarebbe comunque un profilo costoso”.

#Milan al primo posto della lista c’è sempre e per distacco #Zirkzee per quanto riguarda l’attaccante. Per le alternative si guarda anche in Premier: tra gli altri è apprezzato Dominic #Solanke del #Bournemouth. Il classe 97 sarebbe comunque un profilo costoso — Gianluigi Longari (@Glongari) June 24, 2024

Joshua Zirkzee

La clausola monstre di Solanke

Come anticipato da Gianluigi Longari, Solanke è certamente un profilo importante, forse anche troppo per le casse del Milan. Come infatti riporta ‘The Athletic’, sul contratto dell’attaccante inglese del Bournemouth peserebbe una clausola rescissoria dal valore decisamente molto alto e pari 65 milioni di sterline, in euro 76 milioni. Ragione questa che potrebbe raffreddare ogni velleità della squadra mercato rossonera.

