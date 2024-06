La trattativa riguardante l’estremo difensore spagnolo non si è ancora sbloccata a causa della volontà di Oristanio.

Inter e Genoa si trovano a negoziare per la possibile acquisizione di Josep Martinez da parte dei nerazzurri anche se la trattativa sembra essersi fermata sul più bello.

La situazione

L’Inter ha l’accordo col giocatore per un contratto quinquennale con un ingaggio che partirebbe da 1.5 milioni di euro a stagione. Il Genoa valuta l’estremo difensore una cifra complessiva di 15 milioni di euro: i nerazzurri avevano offerto 10 milioni cash più il cartellino di Gaetano Oristanio.

Bento Krepski

L’intoppo

La trattativa però non si è ancora conclusa perché quest’ultimo vorrebbe trasferirsi al Venezia e non al Genoa. Questo ha portato l’Inter a riconsiderare l’opzione di pagare l’intero trasferimento in denaro, cercando allo stesso tempo di ottenere uno sconto dal Genoa. Il club nerazzurro è quindi alla ricerca di altra sistemazione per Oristanio, come anche per Satriano e Zanotti, precedentemente considerati possibili contropartite nella trattativa ma ora visti come potenziali asset per migliorare il bilancio dell’Inter.

Altre opzioni

Nonostante Martinez resti la priorità per i nerazzurri, la dirigenza valuta anche altre opzioni per il ruolo di portiere. Bento e Jorgensen sono stati esclusi perché costosi ma, come sottolinea Tuttosport, non è detto che ci sia qualche cessione imprevista che porti molto denaro nelle casse nerazzurre (Calhanoglu). In quel caso l’Inter potrebbe tornare su uno di questi.

L'articolo Inter: ecco come può sbloccarsi Martinez, Bento ancora non è fuori causa proviene da Notizie Inter.

