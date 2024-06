Il Brighton avrebbe mostrato interesse per Mats Wieffer del Feyenoord, uno tra gli obiettivi del Milan per rinforzare il centrocampo.

Il Milan nel prossimo mercato sarà operativo su più fronti, ogni reparto vedrà volti nuovi per dare seguito alla rivoluzione tecnica avviata nella passata stagione. Anche il centrocampo sarà uno di quei reparti in cui il Club di Via Aldo Rossi vuole intervenire. Sul taccuino di Ibra e Moncada è finto il talentuoso centrocampista del Feyenoord Mats Wieffer. La squadra mercato rossonera ha avviato i primi contatti con il giocatore e con il Feyenoord ma, nelle ultime ore, la trattativa si è complicata per via dell’interesse di un club inglese.

Il Brighton sulle tracce di Wieffer

La pista che portava a Wieffer, nelle ultime ore, sembra essersi complicata. Non è a richiesta del Feyenoor a rallentare la trattativa ma l’inserimento del Brighton, ex squadra del rossonero De Zerbi. Il club inglese – scrive il sito 1908.nl – sarebbe molto interessato al giocatore per il Feyenoord chiede 35 milioni di euro. Anche il giocatore pare gradire la destinazione ed è in attesa di sviluppi. Il Milan, al momento, appare defilato e più distante al calciatore di quanto trapelasse nelle ultime ore.

Paulo Fonseca

Il profilo che cerca il Milan

Il mercato del Milan si concentrerà essenzialmente nel rafforzare la rosa di Fonseca con acquisti mirati a migliorare quelle falle che l’ultima stagione ha messo in evidenza. A centrocampo ad esempio la squadra mercato rossonera è intenzionata ad aggiungere un mediano che possa interpretare al meglio il ruolo in 4-3-3, modulo verosimilmente utilizzato proprio dal tecnico portoghese. Mats Wieffer del Feyenoord sarebbe il profilo ideale. Nell’ultima stagione ha infatti disputato 42 partite, con 6 gol e 4 assist. L’inserimento del Brighton complica e non poco il buon esito della trattativa.

