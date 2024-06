Il Milan avrebbe messo ne mirino André Trindade del Fluminense. Contratto in scadenza nel 2026 e profilo ideale per Fonseca.

Il Milan ha le idee chiare sul mercato: rinforzare ogni reparto della rosa di Fonseca con acquisti mirati e di qualità. Il centrocampo nello specifico dovrebbe subire qualche modifica, un leggero restyling. Il profilo che la squadra mercato rossonera si è posta di trovare è un centrocampista che possa garantire protezione alla difesa, abile quindi nella fase di interdizione ma che abbia anche all’occorrenza uno slancio propositivo in fase di avvio azione. In parole più semplici il Milan cerca un centrocampista tuttofare, che possa aumentare sensibilmente il valore tecnico-tattico del reparto. L’ultimo nome accostato al Milan, a firma di Antonio Vitiello per Milannews.it, è André Trindade del Fluminense.

Il profilo che piace

André Trindade è l’ultimo nome accostato al Milan a centrocampo. E’ un brasiliano classe 2001, con il contratto in scadenza il 31 dicembre 2026. Centrocampista abile soprattutto in fase difensiva dove sfrutta al meglio la sua abilità nel recuperare i palloni facendo poi ripartire l’azione potendo contrare su una buona abilità nei passaggi: A livello tattico si colloca come mediano ma sa disimpegnarsi bene anche come mezzala, risultando efficace in fase di contenimento.

Geoffrey Moncada

Un colpo da Milan

André Trindade sarebbe senza dubbio un colpo da Milan. Lo sarebbe perché giovane, brasiliano e dotato di una tecnica che può offrirgli le luci della ribalta. Ancora una volta un verdeoro potrebbe vestire la maglia rossonera e, come tutti ricordiamo, il connubbio è stato spesso vincente e prodigo di successi.

L’articolo Milan, idea André Trindade a centrocampo: il profilo ideale per Fonseca proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG