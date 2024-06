Michele Criscitiello ha parlato dell’ex Milan Calhanoglu definendolo un infedele calcistico. Il suo futuro potrebbe essere al Bayern Monaco.

Se la sponda del Naviglio rossonera è in apprensione per le sorti dei suoi big, anche quella nerazzurra non se la passa meglio. La notizia delle ultime ore riguardante il possibile addio di Calhanoglu ha suscitato un gran clamore mediatico. Dopo l’addio al Milan, tra mille polemiche, il turco è pronto a un nuovo addio con altrettante recriminazioni? Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia ha criticato senza esclusioni di colpi il comportamento di Calhanoglu.

Chala l’infedele

Michele Criscitiello non ha di certo risparmiato nulla a Calhanoglu. Il giornalista ha sottolineato che “i tifosi dell’Inter iniziano a capire che non ci si può fidare di chi ha tradito una maglia e un popolo. Calhanoglu ha ampiamente dimostrato di essere un infedele calcistico. Chi tradisce una volta, tradisce anche la seconda”.

Hakan Calhanoglu

Bisogna diffidare da Calhanoglu

L’editoriale di Criscitiello prosegue poi facendo un riassunto della situazione, evidenziando che “il Bayern Monaco si è fatto avanti per il turco ma due settimane fa l’Inter ha risposto picche. Resta qui, non si muove, è un simbolo di questa nuova Inter. Peccato che, fregandosene del pensiero del suo club, Calhanoglu abbia dato l’ok al suo agente a continuare a trattare con i tedeschi. L’amore per l’Inter potrebbe finire velocemente come finì al Milan. Bisogna sempre diffidare da chi passa da una sponda all’altra”. Insomma, per Calhanoglu si prospettano momenti difficili, forse nessuno era riuscito ad essere inviso a entrambe le curve di Milano, sia rossonera che nerazzurra.

