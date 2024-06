Serhou Guirassy avrebbe chiesto la cessione allo Stoccarda. L’obiettivo rossonero lancia un messaggio chiaro al Milan.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Florian Plettenberg e Dennis Bayer, giornalisti di ‘Sky Sport Deutschland’, hanno svelato un nuovo clamoroso retroscena sul profilo che potrebbe essere la prima vera alternativa rossonera a Zirkzee.

Il messaggio di Guirassy al Milan

Il Milan, viste le difficoltà nel chiudere l’affare Zirkzee, inizia a guardarsi attorno con sempre maggiore convinzione. Dalla Germania arrivano notizie che, in questo senso, confermano le volontà della squadra mercato rossonera di valutare anche altri profili. Su tutti c’è quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda. L’attaccante guineano avrebbe infatti chiesto la cessione al club tedesco, messaggio chiaro a tutte le sue pretendenti tra cui figura il Milan. I rossoneri sono però in buona compagnia, anche Arsenal e Borussia Dortmund sarebbero infatti sulle sue tracce.

Serhou Guirassy

BREAKING | Serhou #Guirassy has decided to leave @VfB !!! Guirassy has informed Stuttgart as also via @BILD_VfB. Dortmund, AC Milan and Arsenal in the race. Chelsea out @_dennisbayer | @SkySportDE pic.twitter.com/5JYVM82aI2 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 24, 2024

La strategia del Milan

Il Milan non molla Zirkzee, forte della preferenza del giocatore e per l’accordo già raggiunto con il Bologna. Le richieste di Fonseca per l’attacco sono state altrettanto chiare, esprimendo la necessità di avere attaccanti aventi caratteristiche differenti, fattore determinante per sciorinare il proprio gioco. La trattativa per Guirassy potrebbe essere letta in questa ottica, avendo la punta dello Stoccarda caratteristiche diverse di Zirkzee.

