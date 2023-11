Fabio Grosso, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa dopo i fatti di Marsiglia, in cui il tecnico è stato ferito ad un occhio

PAROLE – «Non volevo che la mia faccia facesse il giro del mondo, vorrei che non lo facesse nessun volto. Questo non deve accadere di nuovo, mi è successo qualcosa di incredibile. Non parlo di vantaggio sportivo ma di sicurezza per noi. È successo a me, ma poteva essere un giocatore, l’autista del pullman o chiunque altro. C’erano anche i tifosi su un altro bus. Sto meglio, ma potevo stare meglio. Siamo delusi, arrabbiati, sconvolti. Domenica è stata una giornata molto triste per lo sport. Non possiamo mettere a rischio la vita delle persone per lo sport».

