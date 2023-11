L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rivelato qualche indizio su due possibili trattative di mercato.

Beppe Marotta era presente alla Sport Movies & Tv – Milano International FICTS Fest e ne ha approfittato per rispondere alle domande dei giornalisti presenti; ecco le sue parole. “Quello dello stadio è un argomento che viene curato dal mio collega Antonello: dico solo che lo stadio rappresenta un’esigenza di qualsiasi società moderna e stiamo percorrendo anche noi questa strada”.

Obiettivi a centrocampo

“Colpani? Col Monza abbiamo ottimi rapporti, hanno nella loro rosa elementi validi e molto buoni sia per le squadre di club che per la nazionale: abbiamo buoni rapporti, se ci saranno cose concrete, le svilupperemo più avanti. Samardzic? E’ stato fatto come nome ma siamo concentrati sul presente: rappresenta qualcosa di futuro e non è di attualità al momento”.

Sul belga

“Lukaku? Non sentiamo aria pesante, sull’argomento abbiamo parlato a più riprese e fa parte del passato. Dobbiamo concentrarci sul presente, ed è impegnativo: dobbiamo onorarlo al meglio. Lukaku è un capitolo chiuso”.

Steven Zhang

Rinnovo di Lautaro

“Per lui e per tanti giocatori stiamo affrontando negoziazioni che portano a prolungare la loro vita con l’Inter: nasce tutto dal senso di appartenenza che questi ragazzi hanno dimostrato. Questo ci lusinga, lo faremo con calma: non è una situazione che crea problemi, sono dinamiche da gestire ma oggi dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani e quella col Salisburgo”.

Un mini-bilancio

“C’è la consapevolezza che questo ciclo iniziato nel 2018 è un movimento in continua crescita, un modello di riferimento molto positivo: abbiamo avuto soddisfazioni, potevano anche essere di più perché abbiamo magari mancato l’appuntamento più importante della storia del calcio mondiale. Da quell’esperienza è nata una maggior consapevolezza di voler recitare un ruolo da protagonisti: ce lo dice la storia del club, lo vuole la proprietà e lo vogliono i tifosi con la maggior affluenza della storia del calcio italiano. Siamo nella storia, dobbiamo perseguire questa strada“.

Il futuro societario

“Futuro del club? Posso dire che gli Zhang amano l’Inter tanto quanto l’Inter deve essere riconoscente: la famiglia ha profuso negli anni tantissimi milioni di euro di finanziamenti. Poi hanno tanta passione: in noi manager hanno inculcato il concetto di delega e in piena autonomia noi agiamo nel migliore dei modi”.

