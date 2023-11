Il giornalista Gianluigi Longari ritiene che le due milanesi siano sul centrocampista tedesco classe 2006.

Dopo la sfida vinta su Marcus Thuram Inter e Milan possono tornare a sfidarsi a suon di milioni per un altro obiettivo comune.

L’obiettivo

Gianluigi Longari a Sportitalia ha parlato di un possibile derby di mercato per un giovanissimo centrocampista che gioca in Germania. “Non è un mistero che il Milan stia lavorando con fiducia e qualità nella rincorsa al diciassettenne Assan Ouédraogo dello Schalke. Se i rossoneri sono ben posizionati, possiamo però aggiungere che la concorrenza non manchi di certo e trovi sponda anche sul fronte della nostra serie A”.

Piero Ausilio

La situazione

“L’Inter la squadra più attiva nell’apprezzamento nei confronti del classe 2006, che nelle ultime settimane è stato osservato anche da club da sempre molto attenti allo scouting come Lipsia, Arsenal e le onnipresenti Barcellona e Real Madrid. Presto per dire se il derby scudetto troverà radici anche nell’ambito del calciomercato, ma gli ingredienti perchè possa accadere non mancano di certo”.

Le caratteristiche

Assan Ouédraogo è un centrocampista di 17 anni molto fisico di cui si dice che abbia il futuro assicurato: di certo c’è che è già diventato rapidissimamente una colonna dello Schalke 04 nella serie B tedesca. È anche il marcatore più giovane della storia del club; per caratteristiche è paragonato, fatte le dovute proporzioni, ad Essien e Xabi Alonso. Ha un contratto valido fino al 2027 che prevede una clausola rescissoria di 20 milioni di euro.

L’articolo L’Inter sfida il Milan su Ouédraogo dello Schalke 04, attenzione anche ad altre estere proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG