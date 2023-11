Salvo offerte gigantesche, 5 centrocampisti attualmente nella rosa nerazzurra saranno confermati; ne serve un altro.

L’Inter pensa anche al mercato visto che non si può tralasciare nulla neanche in ottica futura: il centrocampo adesso è molto ricco ed è formato da ben 7 elementi.

Certezze e non

Barella, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan e Frattesi molto probabilmente resteranno mentre Sensi e Klaassen sono destinati all’addio alla fine dei loro contratti che scadono nel 2024; per l’olandese la società vanta un’opzione per un altro anno ma appare difficile che venga esercitata. Va rinnovato il contratto dell’armeno con una certa urgenza ma i discorsi sono già partiti e c’è moderato ottimismo; si spera poi che Asllani possa dire la sua come vice dell’ex Milan.

Stefano Sensi

Gli obiettivi

C’è bisogno quindi di un sesto centrocampista e secondo Tuttosport Ausilio ha nella lista due nomi in particolare: Tomas Soucek ed Andrea Colpani. Si tratta di due profili molto diversi che però hanno in comune solamente il fatto di essere alti, il ceco arriva al metro e 90. Il primo è un centrocampista più di rottura mentre il secondo ha più classe e gioca sulla trequarti. Soucek ha il contratto in scadenza anche se il West Ham ha un’opzione di rinnovo mentre Colpani costa e anche tanto. I nerazzurri però possono impostare una trattativa “alla Frattesi” ovvero in prestito con obbligo di riscatto con diverse contropartite; potrebbero piacere al Monza Francesco Pio Esposito e Gaetano Oristanio.

