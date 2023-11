Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato di Giorgio Scalvini alla vigilia del match con l’Inter: ecco le news sulle condizioni

Nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Atalanta e Inter, Gian Piero Gasperini risponde anche in merito alle condizioni di Giorgio Scalvini.

LE PAROLE- «Vediamo oggi, ieri stava molto meglio. Oggi vediamo se si può aggregare alla squadra, c’è qualche piccolo acciacco di stagione, come il mal di gola. Per me le percentuali sono sessanta-quaranta»

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI GASPERINI ALLA VIGILIA DELL’INTER

L’articolo Atalanta-Inter, Scalvini ci sarà? Gasperini risponde così proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG