Il Soldatino Angelo Di Livio ha detto la sua sul talento di Andrea colpani, nel mirino dell’Inter per la prossima sessione di calciomercato

Ai microfoni di tvplay.it, Angelo Di Livio non ha dubbi sulla squadra che meglio accoglierebbe il talento di Andrea Colpani. Ecco le sue dichiarazioni sull’Inter:

LE PAROLE- «La squadra ideale per Colpani, secondo me, è l’Inter. Nerazzurri con tanti centrocampisti di qualità, è vero, ma proprio per questo, lì crescerebbe moltissimo ed imparerebbe dagli altri. Per quanto mi riguarda, può giocare al posto di Barella o Frattesi, considerando anche che si tratta di una squadra che disputa circa 50 partite all’anno»

L’articolo Colpani, Di Livio: «La squadra ideale per lui è l’Inter, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

