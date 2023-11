Le due squadre nerazzurre si sfideranno domani pomeriggio alle 18 a Bergamo: entrambe hanno affrontato una settimane senza gare ufficiali.

L’Atalanta è quarta in classifica con 19 punti, 6 in meno dell’Inter e, come ha evidenziato Simone Inzaghi ai microfoni dei canali ufficiali del club, ancora non ha subìto goal in casa propria.

Qui Atalanta

Gasperini ha 2 dubbi di formazione, uno riguarda le condizioni fisiche di Scalvini che sta recuperando dal mal di schiena e l’altro riguarda la fascia destra. Il centrale italiano potrebbe giocare dal primo minuto, in caso contrario sarebbe titolare Toloi; sulla destra Zappacosta è favorito su Hateboer. Dovrebbe partire dalla panchina l’ex Milan De Ketelaere; gara suggestiva per Scamacca che fu cercato dall’Inter la scorsa estate, alla fine lui scelse la Dea.

Gianluca Scamacca

Titolarissimi per Inzaghi?

Secondo Sky Sport l’ex allenatore della Lazio confermerà gli 11 che hanno vinto contro la Roma, ovvero quelli che rappresentano la formazione migliore possibile al momento. Panchina quindi tra gli altri per Darmian, Frattesi, Carlos Augusto ed Alexis Sanchez; questi potrebbero avere chance concrete di giocare in Champions League contro il Salisburgo mercoledì. Sono ancora indisponibili Arnautovic e Cuadrado ma il primo sta per guarire e punta alla convocazione nella prossima partita.

Le probabili

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca; All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

