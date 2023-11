Undicesima giornata di Seria: tutti i precedenti e cosa dicono le statistiche sulla giornata che inizia oggi con Bologna-Lazio

Cosa dice il passato a proposito degli incontri dell’undicesima giornata di Serie A? Ecco gara per gara numeri e situazioni più interessanti.

BOLOGNA-LAZIO – Tradizione decisamente favorevole agli emiliani, che hanno vinto più del doppio dei confronti rispetto agli avversari: 35 a 15. La Lazio non vince da 5 anni, un periodo negativo che avrebbe potuto essere diverso se 4 campionati fa, a 2 minuti dal termine, Correa non avesse fallito il rigore del possibile 2-3.

SALERNITANA-NAPOLI – Derby campano tra due squadre con tifoserie che non si amano, per usare un eufemismo. Precedenti favorevoli ai partenopei: un pareggio nell’immediato dopoguerra, due successi senza subire gol negli ultimi due anni. Garcia ha la possibilità di fare il terzo, purché si dimostri – anche in questo – all’altezza di Spalletti.

ATALANTA-INTER – A Bergamo nei tempi recenti ai nerazzurri di Milano è andata sempre bene, vincendo o al massimo pareggiando in questo decennio. Sono decisamente distanti i decenni nei quali era una trasferta semplice, con 4 vittorie di fila negli anni ’60 e il memorabile 0-5 del 1966-67 con tutte le reti segnate in un incredibile secondo tempo.

MILAN-UDINESE – Gara con tendenza nettamente rossonera, ma attenzione a ciò che è successo ultimamente: 6 appuntamenti, 3 vittorie e 3 pareggi. Pioli non può perdere terreno, il subentrato Cioffi neppure.

VERONA-MONZA – L’anno scorso è finita 1-1, con il più classico dei botta e risposta in 4 minuti con gol di Verdi e Sensi. Non andrà sicuramente così, visto che i due giocano altrove.

CAGLIARI-GENOA – I rossoblu di Sardegna hanno poco più del doppio delle vittorie di quelli di Liguria, però nelle ultime due volte hanno perso. Il successo più recente del Cagliari è l’emozionante 3-1 del 2019-20, con un finale in cui in 5 minuti il Genoa pareggiò la rete di Simeone, salvo poi subire immediatamente due reti.

ROMA-LECCE – Sono 17 i confronti e i salentini hanno vinto solo una volta. Essendo costato un probabile scudetto (1986) i romanisti lo avrebbero scambiato volentieri per tutte le altre vittorie. Attualmente c’è una striscia aperta di 6 successi consecutivi, ma non è quella più lunga nella storia dei confronti tra le due squadre giallorosse.

FIORENTINA-JUVENTUS – Il risultato più frequente è il pareggio. A rinforzare questa soluzione c’è quanto avvenuto negli ultimi 4 anni, con 3 volte in cui le due squadre si sono divise la posta, con l’1-1 come risultato più frequente. Andrebbe bene anche stavolta a Italiano e Allegri?

FROSINONE-EMPOLI – Due confronti nel passato: una vittoria per i ciociari e un pareggio. Attualmente ci sono 5 punti a favore della formazione di Di Francesco.

TORINO-SASSUOLO – La storia dice che o vince l’uno (6 le affermazioni granata) o l’altro (3 quelle del Sassuolo). Un solo pareggio in 10 incontri, è successo 2 tornei fa.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG