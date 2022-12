Jerome Boateng potrebbe salutare il Lione a fine stagione, dalla Germania sono sicuri che la società francese non ha intenzione di rinnovargli il contratto

Secondo quanto riportato dalla Bild, il centrale tedesco potrebbe dover cambiare aria a giugno. Appena quattro le presenze in questa stagione per il giocatore che non ha convinto la società.

L’articolo Lione, il futuro di Boateng è un rebus: le ultime proviene da Calcio News 24.

