Lippi celebrato da Marocchi: «Era bravo in tutto, il migliore che ho avuto». Le dichiarazioni dell’ex bianconero sull’allenatore

Lippi con Pessotto sarà l’allenatore della Juventus Black al Together A Black and White. Di lui ha parlato l’ex bianconero Marocchi a Sky Sport.

LE DICHIARAZIONI – «Lippi è stato mio allenatore per due anni, ma è stato il migliore che ho avuto. Ho avuto Mazzone, Trapattoni e Ulivieri, ma Lippi era bravo in tutto, nel gestire i giocatori, nel fare un po’ di tattica, alleggerirla o mettere pressione. È stato meraviglioso. Un anno ho fatto 40 partite, quello dopo sempre in panchina…ma per rimane il più bravo che ho avuto. In quei due anni ho vinto scudetto, Coppa Italia e Champions League e i ricordi belli aumentano».

