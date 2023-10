Fagioli indagato dalla Procura di Torino per scommesse illegali. Anche Chiné segue la pratica inoltrata lo scorso 30 agosto

Come riferito da La Stampa Manuela Pedrotta, pubblico ministero della Procura di Torino, sta indagando su un giro di scommesse su piattaforme online senza licenza in cui sarebbe coinvolto anche il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli.

Su cosa abbia scommesso il giocatore è uno degli aspetti al vaglio degli inquirenti. Fagioli ora risulta iscritto nel registro degli indagati con gli altri presunti scommettitori. Giocare d’azzardo su piattaforme illegali è una contravvenzione che generalmente si risolve con un’oblazione di poco conto. Ma uno sportivo professionista tesserato per una federazione non può assolutamente effettuare scommesse su eventi della propria disciplina agonistica. Il divieto è assoluto su un qualsiasi evento non solo diretto e di altre categorie dalla propria. E così la Procura torinese ha acceso un faro sugli eventuali movimenti di Nicolò Fagioli sulle piattaforme di gioco online, dando il via a degli accertamenti esplorativi. Del procedimento della magistratura a carico del centrocampista juventino è a conoscenza anche la procura della Federcalcio. La segnalazione, infatti, è stata inoltrata proprio dai legali del calciatore lo scorso 30 agosto. Aperto un fascicolo e acquisiti i primi atti, l’organo presieduto dal procuratore Giuseppe Chiné segue attentamente l’evolversi della vicenda.

