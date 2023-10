Conte torna juventino per una notte: ovazione e cori dei tifosi. La sua reazione a «chi non salta interista è». La serata del tecnico leccese

Antonio Conte è tornato juventino per una notte. L’ex tecnico ed ex calciatore della Juve ieri è stato acclamato e applaudito dai tifosi bianconeri alla serata di festa del Pala Apitour.

Anche durante la partita i tifosi gli hanno intonato cori ‘Antonio Conte Antonio Conte‘. Dopo aver cantato lo sfottò ‘Chi non salta interista è’ il pubblico ha personalizzato la richiesta all’allenatore ora in trattativa col Napoli : ‘Antonio salta con noi‘. Il tecnico questa volta non ha risposto, così come ha preferito non rispondere alle domande dei cronisti presenti sul suo futuro.

