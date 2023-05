L’ex commissario tecnico Marcello Lippi ha elogiato il lavoro di Simone Inzaghi.

Marcello Lippi ha commentato quanto successo nel derby di andata di mercoledì scorso ai microfoni di Libero. “Che impressione mi ha lasciato l’Euroderby? Troppa Inter. È stata una prima partita intensa ma disequilibrata nella quale il Milan ha sofferto molto l’assenza di Leao. Non pensavo fino a quel punto, per 45 minuti l’Inter è stata incontenibile. Ora ai rossoneri serve un’impresa, complicatissima”.

Simone Inzaghi

“Uno spiraglio di speranza, solo quello, glielo lascio. Inter spacciata contro Real o City? No, con una squadra forte e, soprattutto, compatta come è ora quella di Inzaghi, tutto è possibile. Grazie alla condizione mostrata mercoledì sera, tutto sarebbe possibile. Il jolly? Non tra i giocatori, la squadra tutta mi è sembrata presente per il compito assegnato. Un plauso speciale va a Inzaghi, ha fatto un buon lavoro sia dal punto tattico preparando bene la sfida sia sul versante motivazionale“.

L’articolo Lippi: “Troppa Inter nel derby, era incontenibile, Inzaghi merita un plauso speciale” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG