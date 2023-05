L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta si sbilancia sul rinnovo di Bastoni ma non solo.

Beppe Marotta è il protagonista dello spazio ‘Vi racconto l’Inter’ nell’ambito della ‘Milano Football Week’; ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni. “Lautaro sta crescendo, ha 25 anni oggi. A questa età essere capitano è qualcosa di forte. Lui è un bravissimo giocatore ma anche un uomo che ha valori, le premesse ci sono. Credo che anche per Lukaku valga il discorso sulla stagione anomala. Lui ha avuto un mezzo infortunio diventato intero, lì si è interrotta la preparazione. Non dimentichiamo però che il giocatore purtroppo è del Chelsea e non sappiamo le loro intenzioni. Se il nuovo allenatore vuole tenerlo, ogni discorso è chiuso”.

Alessandro Bastoni

“Lui si è integrato molto bene con noi e la città, trascina molto e ha qualità, quindi averlo con noi è una cosa positiva. Tutti i giocatori ci rendono orgogliosi da quelli arrivati a parametro zero a Darmian, ragazzo splendido. Non posso citarne uno di più o di meno, sarebbero tutti da tenere anni ma bisogna fare le valutazioni anche in base all’età e quindi vanno prese decisioni antipatiche. La sorpresa è Onana, volevamo vedere le sue risposte e sono state positive. Per Bastoni c’è grandissimo ottimismo, siamo certi della risposta positiva sua e del suo agente che è una persona intelligente: l’accordo arriverà. Per Dzeko la soluzione va trovata insieme, la stagione può dare scenari diversi a seconda del posizionamento di questa stagione. Vanno valutate anche le questioni economiche partendo dai valori dei contratti. Aspettiamo. Onana è sicuramente il giocatore più stravagante, poi tanti sono scherzosi. Non abbiamo teste matte, abbiamo un soldatino che è Matteo Darmian; persona di altissimo livello e grande professionista“.

