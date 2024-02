Lipsia Real Madrid, alla RedBull Arena l’andata dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazioni e dove vederla

Alla RedBull Arena l’andata dell’ottavo di finale di Champions League tra Lipsia e Real Madrid. A distanza di un paio di mesi si torna in campo con la competizione europea più importante per i vari club. I blancos se la vedranno nella tana dei ragazzi terribili di Rose che possono mettere paura ai galacticos orfani di Jude Bellingham. L’inglese non sarà della partita e al suo posto dovrebbe giocare Brahim Diaz. In casa tedesca attenzione al quartetto offensivo: Simons, Olmo, Openda e Sesko. Andiamo a scoprire le ultime di formazioni, l’orario e dove vedere il match di questa sera.

Le probabili formazioni

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Henrichs, Orban, Klostermann, Raum; Seiwald, Schlager; Olmo, Openda, Simons; Sesko. All. Rose.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Carvajal, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Brahim Diaz; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti

Lipsia-Real Madrid: orario e dove vederla

Alla RedBull Arena andrà in scena uno dei primi ottavi di finale della Champions League tra Lipsia e Real Madrid. Il calcio d’inizio sarà alle ore 21:00 e la gara sarà possibile seguirla in diretta su Canale 5 oppure su Sky Sport. In alternativa sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Now oppure sull’App dedicate e scaricabile per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG